Нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом Спорт





Согласно информации, решением от 2 февраля 2017 года суд прекратил процедуру наблюдения и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Александр Кузьмин. Заседание по вопросу завершения (продления) конкурсной процедуры назначено на 27 июля 2017 года.



Суд



С начала октября поступили еще несколько заявлений о включении в реестр требований кредиторов. Всего ФК накопил Нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.Согласно информации, решением от 2 февраля 2017 года суд прекратил процедуру наблюдения и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Александр Кузьмин. Заседание по вопросу завершения (продления) конкурсной процедуры назначено на 27 июля 2017 года.Суд ввел наблюдение в отношении ФК "Волга" еще в сентябре 2016 года. На заседании по делу о банкротстве был рассмотрен иск ООО "Сапфир", которое взыскало с клуба около 10 млн рублей долга за аренду стадиона "Полет", расположенного на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде. Договор аренды был заключен в 2014 году сроком на 11 месяцев.С начала октября поступили еще несколько заявлений о включении в реестр требований кредиторов. Всего ФК накопил более 200 млн рублей долгов . Так, инспекция Федеральной налоговой службы по Канавинскому району Нижнего Новгорода намерена взыскать с "Волги" порядка 65 млн рублей, ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала ГЖД - 2,6 млн рублей, частное лицо Андрей Иванов (согласно данным ФНС, ранее он был индивидуальным предпринимателем, - прим. НИА "Нижний Новгород") - 127,9 млн рублей. АО "Региональная управляющая компания" - 2,7 млн рублей.

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