Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2017 14:12  [128] Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля
03 февраля 2017 19:32  [246] "РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
03 февраля 2017 18:46  [235] РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
03 февраля 2017 18:20  [290] Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
03 февраля 2017 16:06  [276] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
03 февраля 2017 15:50  [179] Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
03 февраля 2017 15:23  [305] Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
03 февраля 2017 15:08  [542] Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
03 февраля 2017 15:02  [589] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
03 февраля 2017 14:45  [532] Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
Общество

Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года

03 февраля 2017 15:23  [305] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по данным на февраль 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными резусами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода 3 февраля.

Согласно предоставленной информации, администрация сформировала перечень таких участков - они расположены в Богородском районе Нижегородской области, "примерно в 900 м по направлению на север от п. Сысоевка".

"Начиная с 2014 года многодетным семьям Нижнего Новгорода предоставлено 154 участка площадью 1 500 кв м каждый. Приказом комитета от 21 декабря 2016 года в списки многодетных семей для бесплатного предоставления земельных участков включено 214 семей", - рассказали в КУГИ.

В настоящее время под ИЖС для многодетных семей также проводится работа по межеванию территорий в Борском направлении, находящихся в жилом районе "Боталово – 5".

На вопрос, скольким семьям планируется предоставить участки в 2017 году, в администрации пока не ответили.

Напомним, что количество многодетных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год: на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph