Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по данным на февраль 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными резусами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода 3 февраля.
Согласно предоставленной информации, администрация сформировала перечень таких участков - они расположены в Богородском районе Нижегородской области, "примерно в 900 м по направлению на север от п. Сысоевка
".
"Начиная с 2014 года многодетным семьям Нижнего Новгорода предоставлено 154 участка площадью 1 500 кв м каждый. Приказом комитета от 21 декабря 2016 года в списки многодетных семей для бесплатного предоставления земельных участков включено 214 семей", - рассказали в КУГИ.
В настоящее время под ИЖС для многодетных семей также проводится работа по межеванию территорий в Борском направлении, находящихся в жилом районе "Боталово – 5".
На вопрос, скольким семьям планируется предоставить участки в 2017 году, в администрации пока не ответили.
Напомним
, что количество многодетных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год: на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).
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