Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по данным на февраль 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными резусами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода 3 февраля.



Согласно предоставленной информации, администрация сформировала перечень таких участков - они расположены в Богородском районе Нижегородской области, "примерно в 900 м по направлению на север от п.



"Начиная с 2014 года многодетным семьям Нижнего Новгорода предоставлено 154 участка площадью 1 500 кв м каждый. Приказом комитета от 21 декабря 2016 года в списки многодетных семей для бесплатного предоставления земельных участков включено 214 семей", - рассказали в КУГИ.



В настоящее время под ИЖС для многодетных семей также проводится работа по межеванию территорий в Борском направлении, находящихся в жилом районе "Боталово – 5".



На вопрос, скольким семьям планируется предоставить участки в 2017 году, в администрации пока не ответили.



Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по данным на февраль 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными резусами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода 3 февраля.Согласно предоставленной информации, администрация сформировала перечень таких участков - они расположены в Богородском районе Нижегородской области, "примерно в 900 м по направлению на север от п. Сысоевка "."Начиная с 2014 года многодетным семьям Нижнего Новгорода предоставлено 154 участка площадью 1 500 кв м каждый. Приказом комитета от 21 декабря 2016 года в списки многодетных семей для бесплатного предоставления земельных участков включено 214 семей", - рассказали в КУГИ.В настоящее время под ИЖС для многодетных семей также проводится работа по межеванию территорий в Борском направлении, находящихся в жилом районе "Боталово – 5".На вопрос, скольким семьям планируется предоставить участки в 2017 году, в администрации пока не ответили. Напомним , что количество многодетных семей увеличилось в Нижегородской области за 2016 год: на 1 января 2017 года в области проживает 21 214 многодетных семьи, что на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).

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