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Общество

Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года

03 февраля 2017 18:20  [433] Общество
Тоннелепроходческий щит Татьяна (Фото: НИА Нижний Новгород)

Тоннелепроходческий щит Татьяна

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 3 февраля 2017 года.

Ранее, в апреле 2016 года, региональное правительств сообщало, что проходку обоих тоннелей к станции метро "Стрелка" планируется завершить в феврале 2017 года.

"Подрядчик взял на себя повышенные обязательства, но, в связи с особенностями проходки тоннелей в условиях сложных грунтов (старые свалки строительных отходов и прочее), сроки окончания проходческих работ в настоящий момент намечены на май 2017 года", - сообщили сегодня в ГУММиД.

В управлении сказали также, что муниципальный контракт предусматривает завершение проходки обоих тоннелей на объекте "Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" в июле 2017 года.

После окончания проходки подрядчик осуществит укладку верхнего строения пути и контактного рельса, прокладку кабелей и монтаж силового оборудования, освещения, монтаж автоматики и телемеханики движения поездов, тоннельного водопровода, систем связи. Контракт также предусматривает работы по устройству комплексной автоматической системы автоматического управления, строительству пристанционных сооружений вентузлов и водоотливных установок.

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