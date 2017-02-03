Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года Общество

Тоннелепроходческий щит Татьяна Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 3 февраля 2017 года.







"Подрядчик взял на себя повышенные обязательства, но, в связи с особенностями проходки тоннелей в условиях сложных грунтов (старые свалки строительных отходов и прочее), сроки окончания проходческих работ в настоящий момент намечены на май 2017 года", - сообщили сегодня в ГУММиД.



В управлении сказали также, что муниципальный контракт предусматривает завершение проходки обоих тоннелей на объекте "Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" в июле 2017 года.



После окончания проходки подрядчик осуществит укладку верхнего строения пути и контактного рельса, прокладку кабелей и монтаж силового оборудования, освещения, монтаж автоматики и телемеханики движения поездов, тоннельного водопровода, систем связи. Контракт также предусматривает работы по устройству комплексной автоматической системы автоматического управления, строительству пристанционных сооружений вентузлов и водоотливных установок. Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 3 февраля 2017 года. Ранее , в апреле 2016 года, региональное правительств сообщало, что проходку обоих тоннелей к станции метро "Стрелка" планируется завершить в феврале 2017 года."Подрядчик взял на себя повышенные обязательства, но, в связи с особенностями проходки тоннелей в условиях сложных грунтов (старые свалки строительных отходов и прочее), сроки окончания проходческих работ в настоящий момент намечены на май 2017 года", - сообщили сегодня в ГУММиД.В управлении сказали также, что муниципальный контракт предусматривает завершение проходки обоих тоннелей на объекте "Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" в июле 2017 года.После окончания проходки подрядчик осуществит укладку верхнего строения пути и контактного рельса, прокладку кабелей и монтаж силового оборудования, освещения, монтаж автоматики и телемеханики движения поездов, тоннельного водопровода, систем связи. Контракт также предусматривает работы по устройству комплексной автоматической системы автоматического управления, строительству пристанционных сооружений вентузлов и водоотливных установок.

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