Выставка "Десять отличий" откроется в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 7 февраля Культура и отдых

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставка "Десять отличий" откроется в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 7 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.Согласно информации, музей предлагает итог нестандартных фотопутешествий Бориса Силенко: "Десять отличий" - это выставка и фотоальбом, куда вошли фотографии, сделанные в разные годы, на разных континентах."Так много похожего в совершенно разных концах мира, в различных народах и в разные времена. И при этом все так уникально. Поэтому этот фотопроект про разное, но похожее. И, наоборот, про схожее, но отличное", - говорится в аннотации к выставке."Фотохудожника Бориса Силенко волнуют базовые, сущностные явления языка искусства: фактуры и текстуры, геометрия и ритмика, контрасты и сближения, ракурсы и позы. При этом природа и человек являются изобразительным поводом для поиска сущности, и поэтому Силенко максимально очищает кадр от случайного, лишнего, детализированного. Его форма крупная и чистая. Цветок или прическа, пейзаж или человеческая фигура, движение или предмет – все это, как правило, экзотично", - считает директор Приволжского филиала ГЦСИ "Арсенал" Анна Гор.По ее мнению, будучи собранными в альбом, фотографии неизбежно становятся дневником путешествий, но в их внутренней монументальности видятся другие возможности: они просят не столько страничного, книжного формата, сколько формата городского."В том, что эти работы адресованы самому широкому зрителю, сомнений нет: невероятно интересные сюжеты, расширяющие представления о том, как устроен мир, отменное качество профессиональной работы, неутомимость и энтузиазм охотника за изображениями – все это делает работы Бориса Силенко серьезным вкладом в развитие нижегородской фотографической школы", - резюмирует искусствовед.Экспозиция будет работать до 28 февраля. Открытие 7 февраля в 17:00 (ул. Пискунова, д. 9А).