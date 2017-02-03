Оргкомитет планирует провести марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 26 февраля 2017 года

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Оргкомитет планирует провести марш памяти экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 26 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы марша.
Шествие, согласно информации, пройдет по ул. Большая Покровская и завершится митингом. Время шествия пока не уточняется. "Оргкомитет призывает администрацию Нижнего Новгорода и правительство Нижегородской области оказать содействие в проведении марша. Официальное уведомление будет подано в городскую администрацию в установленные законом сроки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации информагентству сообщили, что пока заявлений на согласование данного мероприятия не поступало.
Борис Немцов был убит
в Москве 27 февраля 2015 года, в июне 2016 года уголовное дело по данному факту передано в суд
. Первое предложение об увековечивании его памяти поступило в Гордуму на следующий день после гибели политика - основатель общественной организации "Нижегородцы в Москве" Максим Маткин предлагал
присвоить имя Бориса Немцова площади, улице, проспекту, парку, скверу или объекту городской инфраструктуры.
Тогда же действующий на тот момент глава горадминистрации Олег Кондрашов высказал мнение
, что вопрос об увековечивании памяти Бориса Немцова должен решаться самими нижегородцами. На муниципальном уровне
вопрос стало возможным рассматривать через год после смерти Немцова (то есть с конца февраля 2016 года), так как он был награжден госнаградой - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 23 ноября 2016 года Гордума согласовала
установку мемориальной доски в память о первом губернаторе Нижегородской области на д. 134 по ул. Агрономической, где Немцов долгое время жил в годы своей работы губернатором.
Напомним также, что в годовщину смерти Немцова нижегородские активисты организовали марш его памяти
на ул. Большая Покровская. Администрация Нижнего Новгорода сначала не согласовала
данный марш, однако позднее мероприятие было одобрено, чему предшествовала негативная реакция
на действия администрации Совета по правам человека при Президенте РФ.
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