Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде 6 февраля

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Утечка воды в районе Плотничного переулка
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Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили по горячей линии ОАО "Нижегородский водоканал" 6 февраля 2017 года.
Согласно информации, из-за аварии произошла утечка воды в районе дома по Плотничному переулку, 14.
"На данный момент проводятся ремонтные работы, из-за них возможна ограниченная подача воды в дома. На улицах курсируют бочки с питьевой водой. Последствия аварии специалисты намерены устранить до конца дня", - добавил собеседник агентства.
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