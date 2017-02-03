Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде 6 февраля Происшествия

Утечка воды в районе Плотничного переулка Фото: Петр Кузнецов

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили по горячей линии ОАО "Нижегородский водоканал" 6 февраля 2017 года.Согласно информации, из-за аварии произошла утечка воды в районе дома по Плотничному переулку, 14."На данный момент проводятся ремонтные работы, из-за них возможна ограниченная подача воды в дома. На улицах курсируют бочки с питьевой водой. Последствия аварии специалисты намерены устранить до конца дня", - добавил собеседник агентства.