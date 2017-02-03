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Происшествия

Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде 6 февраля

06 февраля 2017 16:23  [391] Происшествия
Утечка воды в районе Плотничного переулка (Фото: Петр Кузнецов)

Утечка воды в районе Плотничного переулка

Фото: Петр Кузнецов

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Ограничение подачи воды возможно из-за аварии в Плотничном переулке в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили по горячей линии ОАО "Нижегородский водоканал" 6 февраля 2017 года.

Согласно информации, из-за аварии произошла утечка воды в районе дома по Плотничному переулку, 14.

"На данный момент проводятся ремонтные работы, из-за них возможна ограниченная подача воды в дома. На улицах курсируют бочки с питьевой водой. Последствия аварии специалисты намерены устранить до конца дня", - добавил собеседник агентства.

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