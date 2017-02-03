Студентка погибла при катании с откоса реки Оки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СК РФ

Студентка погибла при катании с откоса реки Оки в Нижнем Новгороде 6 февраля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР РФ по региону.Согласно информации, организована доследственная проверка. По предварительным данным, днем 6 февраля две девушки-студентки, взяв с собой "ватрушку", пришли на откос реки Оки в районе ул. Тропинина в Приокском районе. При спуске со склона девушки врезались в дерево. Одна из них - 20-летняя студентка - погибла на месте, ее 21-летняя подруга с черепно-мозговой травмой госпитализирована.Согласно предварительной информации, склон, с которого спускались на тюбинге студентки, не оборудован для катания.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято юридическое решение.