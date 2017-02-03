Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
07 февраля 2017 17:11  [321] Находящаяся в декрете нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности
07 февраля 2017 16:03  [392] Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в январе 28-летнего саровчанина Павла Фомина
07 февраля 2017 12:41  [389] Суд приговорил нижегородца к условному сроку за незаконную рубку лесных насаждений
07 февраля 2017 11:30  [217] Работник стекольного производства в Нижегородской области получил открытые переломы из-за падения на ногу пачки стекла
07 февраля 2017 11:01  [150] Следователи проводят проверку по фактам гибели на пожаре двух мужчин в Нижегородской области
07 февраля 2017 10:51  [243] Три крупных пожара произошло в Нижегородской области из-за неисправности печного отопления 6 февраля
07 февраля 2017 10:31  [221] Двое мужчин погибли из-за неосторожного курения в Нижегородской области 7 февраля
07 февраля 2017 10:02  [2782] Студентка погибла при катании с откоса реки Оки в Нижнем Новгороде
06 февраля 2017 18:17  [374] Нижегородская полиция устанавливает виновных в поджоге автомобиля депутата из г.Выкса Александра Кобякова
06 февраля 2017 17:12  [420] Обвиняемая в убийстве девочки несовершеннолетняя в Нижегородской области арестована до 5 апреля
Происшествия

Студентка погибла при катании с откоса реки Оки в Нижнем Новгороде

07 февраля 2017 10:02  [2782] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Студентка погибла при катании с откоса реки Оки в Нижнем Новгороде 6 февраля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР РФ по региону.

Согласно информации, организована доследственная проверка. По предварительным данным, днем 6 февраля две девушки-студентки, взяв с собой "ватрушку", пришли на откос реки Оки в районе ул. Тропинина в Приокском районе. При спуске со склона девушки врезались в дерево. Одна из них - 20-летняя студентка - погибла на месте, ее 21-летняя подруга с черепно-мозговой травмой госпитализирована.

Согласно предварительной информации, склон, с которого спускались на тюбинге студентки, не оборудован для катания.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято юридическое решение.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph