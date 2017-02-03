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Общество

ННГУ им. Лобачевского намерен приступить к разработке экспериментальной модели нейромобиля в 2017 году

07 февраля 2017 12:16  [309] Общество
ННГУ им.Лобачевского (Фото: ННГУ им.Лобачевского)

ННГУ им.Лобачевского

Фото: ННГУ им.Лобачевского

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ННГУ им. Лобачевского намерен приступить к разработке экспериментальной модели нейромобиля Icar в 2017 году. Об этом проректор вуза Виктор Казанцев сообщил в рамках пресс-конференции 7 февраля.

По его словам, на разработку модели понадобится два-три года. Проект будет разрабатываться на базе института биологии и биомедицины. Заявка с описанием проекта от группы ученых, которые займутся реализацией проекта, будет направлена в Министерство образования и науки РФ для получения гранта.

"Сумму мы пока не разглашаем. Лучше назову цель проекта. Этот нейромобиль будет создаваться специально в помощь людям с ограниченными возможностями. Он будет управляться при помощи нейроинтерфейсов и сможет существенно упростить передвижение для целого ряда людей", - пояснил Казанцев.

Как сообщалось в октябре 2015 года, нижегородские ученые презентовали опытную модель части разрабатываемого в ННГУ экзоскелета.

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