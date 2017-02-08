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Бизнес

Нижегородский "ОКБМ Африкантов" поставит в Санкт-Петербург две реакторные установки для атомного ледокола в сентябре 2017 года

07 февраля 2017 13:37  [301] Бизнес
(Фото: ОКБМ Африкантов)

Фото: ОКБМ Африкантов

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова" ("ОКБМ Африкантов") изготовит и поставит в Санкт-Петербург две реакторные установки для атомного ледокола в сентябре 2017 года. Об этом первый заместитель директора-генерального конструктора предприятия Виталий Петрунин сообщил в рамках пресс-конференции 7 февраля.

По его словам, на данный момент в России из девяти изготовленных ранее атомных ледоколов функционирует четыре: "50 лет Победы", "Вайгач", "Ямал" и "Таймыр".

В рамках госпрограммы по созданию новых ледоколов ОКБМ работает над созданием реакторных установок "Ритм-200" для монтажа их на новые ледоколы.

"На каждом ледоколе - по две таких установки. Наше предприятие занимается их созданием и поставкой в Санкт-Петербург для дальнейшей сборки. Две таких установки мы уже увезли, главный ледокол "Арктика" будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 года. В сентябре этого года мы поставим еще две установки на следующее судно - "Урал" и еще две – в 2018 году на "Сибирь". В планах предприятия - реализация еще целой серии ледоколов, в том числе нового типа российских атомных ледоколов "Лидер", над проектом которого ОКБМ сейчас работает", - отметил Петрунин.

Он также сообщил, что общая стоимость оборудования установок "Ритм-200" составляет около 24 млрд рублей (для всех трех ледоколов).

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