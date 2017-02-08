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Бизнес

Дебиторская задолженность населения перед "Нижегородским водоканалом" составляет более 400 млн рублей по итогам 2016 года

08 февраля 2017 13:11  [205] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Дебиторская задолженность населения перед ОАО "Нижегородским водоканалом" составляет более 400 млн рублей по итогам 2016 года. Об этом гендиректор предприятия Александр Прохорчев сообщил в рамках пресс-конференции 8 февраля.

По его словам, данная задолженность сформировалась по итогам шести-восьми лет. "Задолженность существенная. Эта проблема имеет общероссийские масштабы. Ни один город не справляется достаточно эффективно с нарастающими долгами населения перед ресурсной организацией. На 2017 год поставлена задача обратить внимание населения на эту проблему. Мы готовы идти навстречу в вопросах погашения долгов и формировать индивидуальные графики выплат при необходимости", - уточнил Прохорчев.

Он также отметил, что по отдельным потребителям воды долги достигают сотен тысяч рублей. Кроме того, среди должников остаются крупные предприятия региона, которые проходят процедуру банкротства. В частности, речь идет о РУМО и Кстовском водоканале.

"В рамках существующих законов мы не можем получить какие-то денежные средства, так как находимся в какой-то третьей очереди по взысканию долгов. И, вероятнее всего, долги данных предприятий придется просто списать в будущем",- подвел итог руководитель "Нижегородского водоканала".

Напомним, что "Нижегородский водоканал" в I полугодии 2016 года увеличил количество судебных исков в отношении должников юрлиц в 1,5 раза.

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