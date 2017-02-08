Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 8 февраля.В этот день ожидается повышенный фон атмосферного давления, переменная облачность и местами небольшой снег. Ночная температура ночью прогнозируется -4°...-6°, при прояснениях в пригородах и в низинах до -10°. Максимальная температура днем ожидается -1°...-3°, по югу области до -4°...-5°.В Гидрометцентре сообщили также, что в выходные дни 11-12 февраля ожидается понижение температуры на два-три градуса: температура утром прогнозируется около -10°, днем - около -5°.Сегодня 8 февраля ожидается морозная без существенных осадков погода с минимальной температурой воздуха при северо-западном ветре ночью до -12°...-15°, при прояснениях, а в южных районах области - до -20°.