Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2017 18:33  [152] Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля
08 февраля 2017 17:35  [130] ЗАО "Управление отходами-НН" провело экскурсию для студентов по своим основным объектам по обращению с отходами
08 февраля 2017 17:03  [127] Валерий Шанцев поручил минпрому создать рабочую группу по взаимодействию нижегородских вузов и промпредприятий
08 февраля 2017 16:35  [547] Около 5,5 тысяч нижегородских семей включено в реестр участников программы "Жилье для российской семьи" на 1 февраля 2017 года
08 февраля 2017 16:18  [126] Количество пользователей портала госуслуг Нижегородской области составило около 1,7 млн человек в 2016 году
08 февраля 2017 15:51  [360] Собственники садового кооператива "Балтика" в Нижнем Новгороде заявляют о попытке рейдерского захвата части земель
08 февраля 2017 15:22  [217] "Стоки с самовольных построек на Горьковском море вызывают цветение водоема и гибель рыбы", - Дмитрий Постнов
08 февраля 2017 15:04  [116] Офис нижегородского "ЕРКЦ" в Кстове начнет работать по новому адресу с 16 февраля
08 февраля 2017 14:55  [232] "Существуют некие "дырки" в законодательстве, которые позволяют завести себе дачку в гослесфонде", - Асхат Каюмов
08 февраля 2017 14:49  [159] Более 40 граждан получили штрафы за нарушения ведения хоздеятельности на берегах водоемов в Нижегородской области в 2016 году
Общество

Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля

08 февраля 2017 18:33  [152] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют -1°...-3° в Нижегородской области 10 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 8 февраля.

В этот день ожидается повышенный фон атмосферного давления, переменная облачность и местами небольшой снег. Ночная температура ночью прогнозируется -4°...-6°, при прояснениях в пригородах и в низинах до -10°. Максимальная температура днем ожидается -1°...-3°, по югу области до -4°...-5°.

В Гидрометцентре сообщили также, что в выходные дни 11-12 февраля ожидается понижение температуры на два-три градуса: температура утром прогнозируется около -10°, днем - около -5°.

Сегодня 8 февраля ожидается морозная без существенных осадков погода с минимальной температурой воздуха при северо-западном ветре ночью до -12°...-15°, при прояснениях, а в южных районах области - до -20°.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Погода
Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph