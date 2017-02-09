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Общество

Нижегородское правительство планирует направить 850 тысяч рублей на создание мультфильма об экологии

09 февраля 2017 12:20  [200] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородское правительство планирует направить 850 тысяч рублей на создание мультфильма в рамках природоохранных мероприятий. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион на право оказания услуг назначен на 20 февраля 2017 года. Мультфильм создается в целях экологического образования. Исполнитель должен будет разработать сценарий анимационного короткометражного фильма (две серии длительностью две-три минуты), написать оригинальный саундтрек, озвучить персонажей, снять, смонтировать, тиражировать и распространить фильм.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 850 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет региона на текущий год. Работы должны быть выполнены до 1 июня. Напомним, 2017 год в России объявлен годом экологии.

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