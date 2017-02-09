Системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде планируется интегрировать в АПК "Безопасный город" в рамках подготовки к ЧМ-2018 Общество

Камеры наружного наблюдения Фото: НИА "Нижний Новгород"

Системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде планируется интегрировать в АПК "Безопасный город" в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог области 10 февраля 2017 года.В министерстве пояснили, что "в правоохранительный сегмент аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется интегрировать сторонние системы видеонаблюдения объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, ж/д вокзал, метрополитен, автовокзалы и т.д.), спортивных объектов (стадионов, спортивных баз), крупных гостиниц и торговых центров".В ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" также рассказали, что в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в области в 2017 году планируется дополнительная установка 310 камер уличного видеонаблюдения и 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров.По информации ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения", в рамках реализации проекта по созданию АПК "Безопасный город" в 2014 году уже была сформирована система видеонаблюдения правоохранительного сегмента, включающего в себя: 602 камеры видеонаблюдения (часть камер оснащена видеоаналитикой по распознаванию автомобильных номеров, обнаружения огня и дыма, обнаружения оставленных предметов), 234 консоли экстренной связи "Гражданин-полиция" и центр видеонаблюдения.