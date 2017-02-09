Фестиваль "Столица российского дизайна" пройдет в 2017 году в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Столица российского дизайна 2017 Фото: Союз дизайнеров России



По ее словам, этот фестиваль проходит в разных городах страны по инициативе Союза дизайнеров России уже несколько лет. "Сейчас мы принимаем заявки на участие от дизайнеров со всей страны, есть интерес и со стороны зарубежных стран", - добавила Ольга Рыхлова.



По мнению руководителя местного отделения Союза, на выбор в пользу Нижнего Новгорода повлияло то, что у города богатая история, в том числе с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна. "Чего только стоит история ГАЗа, где были разработаны лучшие автомобили России, история завода "Сокол". У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев. И, несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн", - отметила Рыхлова.



Она считает, что фестиваль не только позитивно скажется на имидже Нижнего Новгорода, но и даст импульс для развития творчества в целом. "Поэтому еще раз показать Нижний Новгород как продвинутый город с точки зрения дизайна – очень правильно. Тем более, мы готовимся к ЧМ по футболу 2018 года, и хочется, чтобы Нижний развивался. Ведь дизайн - это не только эстетика и творчество, это еще и, в прямом смысле слова, формирование облика всего того, что нас окружает, формирование облика нашего города", - сказала дизайнер.



В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по разным направлениям от промышленного дизайна до фэшн. Официальное открытие состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля – это выставка памяти нижегородского дизайнера Игоря Маслова, которая пройдет в Доме архитектора 10-28 февраля. "В 2016 году Игоря не стало. Его творческий путь был недлинным, но успешным – он был одним из выдающихся плакатистов, графических дизайнеров России. На выставке будут представлены лучшие работы автора", - пояснила Ольга Рыхлова.





Фестиваль "Столица российского дизайна" пройдет в 2017 году в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщила руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова 10 февраля 2017 года.По ее словам, этот фестиваль проходит в разных городах страны по инициативе Союза дизайнеров России уже несколько лет. "Сейчас мы принимаем заявки на участие от дизайнеров со всей страны, есть интерес и со стороны зарубежных стран", - добавила Ольга Рыхлова.По мнению руководителя местного отделения Союза, на выбор в пользу Нижнего Новгорода повлияло то, что у города богатая история, в том числе с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна. "Чего только стоит история ГАЗа, где были разработаны лучшие автомобили России, история завода "Сокол". У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев. И, несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн", - отметила Рыхлова.Она считает, что фестиваль не только позитивно скажется на имидже Нижнего Новгорода, но и даст импульс для развития творчества в целом. "Поэтому еще раз показать Нижний Новгород как продвинутый город с точки зрения дизайна – очень правильно. Тем более, мы готовимся к ЧМ по футболу 2018 года, и хочется, чтобы Нижний развивался. Ведь дизайн - это не только эстетика и творчество, это еще и, в прямом смысле слова, формирование облика всего того, что нас окружает, формирование облика нашего города", - сказала дизайнер.В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по разным направлениям от промышленного дизайна до фэшн. Официальное открытие состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля – это выставка памяти нижегородского дизайнера Игоря Маслова, которая пройдет в Доме архитектора 10-28 февраля. "В 2016 году Игоря не стало. Его творческий путь был недлинным, но успешным – он был одним из выдающихся плакатистов, графических дизайнеров России. На выставке будут представлены лучшие работы автора", - пояснила Ольга Рыхлова. Как сообщалось в январе 2017 года, Ольга Рыхлова возглавила региональное отделение Союза дизайнеров России.

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