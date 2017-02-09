Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 10 по 17 февраля 2017 года Культура и отдых

Театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 10 по 17 февраля 2017 года.10 февраля - Специальная экскурсия художника Леонида Тишкова для незрячих и слабовидящих по выставке "Взгляни на дом свой". "Искусство Леонида Тишкова называют фантастическим, а его самого – сказочником, художником с уральской душой. Но Урал для него – не просто Родина, это первоэлемент, из которого рождается удивительный мир искусства Тишкова, населенный мифическими существами, сотканный из местных легенд, личных воспоминаний и снов, воплощенных в произведениях искусства. Но как может все это увидеть незрячий человек? Как найти возможность ощутить, понять, увидеть картину, объект, видеоинсталляцию или скульптуру человеку, не обладающему зрением? ", - сообщается в пресс-релизе. Начало в 16:00. (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 6).12 февраля - Фримаркет "Свободу комоду". "У каждого из нас в доме хранится масса того, что по какой-то причине не подошло после покупки или вдруг перестало служить нам. Все это копится годами и лежит без дела, занимая уйму свободного места. И вот наконец-то настал момент, когда мы созрели, чтобы освободить жилище от всего невостребованного и заполнить освободившееся пространство нужными нам вещами", - отмечают организаторы. Начало в 15:00 (ул. Рождественская, 24, хостел и арт-бар Fabrika H&G, вход с Почтового съезда).14 февраля - Премьерные показы фильма "Студия Нижний". В рамках мероприятия состоится выступления ансамбля Одри Акапеллла, просмотр двухсерийной режиссерской версии фильма, ответы на вопросы, обсуждение фильма, фуршет. Количество мест ограничено. Начало в 18:30. (арт-пространство "Кинофактура", ул. Варварская, 32).14 февраля - Выставка детских книг "Волшебный мир персидской сказки". Мероприятие пройдет в Нижегородской государственной областной детской библиотеке в рамках Международного дня книгодарения и общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Организатором выступает издательство "Садра" (Москва) при поддержке региональной общественной организации "Конгресс ираноязычных народов" и Нижегородской государственной областной детской библиотеки. Вниманию посетителей будут представлены книги издательства "Садра" для детского и семейного чтения из цикла "Персидские сказки", включающего в себя книги современных иранских детских авторов. Открытие состоится в 12:30. (ул. Звездинка, д.5, Белый зал Нижегородской государственной областной детской библиотеки).15 февраля - Лекция научного сотрудника Государственного музея Горького Игоря Казаева "Звуки, похожие на солнечные лучи" (Музыка в жизни и творчестве Горького). Начало в 19:00. (ГЦСИ "Арсенал". Кремль, корпус 6).16 февраля - Презентация книги "#Комедiя70", посвященной истории нижегородского театра, его прошлому и настоящему. Начало в 16:00. (театр "Комедiя", 23).