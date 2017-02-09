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Бизнес

Нижегородское ЦКБ им. Алексеева планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году

10 февраля 2017 17:21  [183] Бизнес
Экраноплан Чайка-2 (Фото: ЦКБ по СПК)

Экраноплан Чайка-2

Фото: ЦКБ по СПК

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород) планирует завершить техническое проектирование экраноплана "Чайка-2" ("А-050-742d") в 2017 году. Об этом директор по инновационному развитию, маркетингу и внешнеэкономической деятельности ЦКБ Сергей Королев сообщил журналистам 10 февраля 2017 года.

По его словам, после завершения техпроектирования компания вместе со своими стратегическими партнерами и соинвесторами будет рассматривать вопрос начала строительства первого образца экраноплана. Сергей Королев отметил, что одним из основных партнеров является Санкт-Петербургское научно-производственное предприятие "Радар ммс", которое занимается разработкой навигационного оборудования для морского пассажирского экраноплана "Чайка-2".

Отвечая на вопрос о начале серийного производства экранопланов, Королев подчеркнул, что об этом можно будет говорить, когда станет понятен спрос на продукт.

"В настоящее время мы ведем переговоры с нашими потенциальными заказчиками по этой технике. В частности с Газпромом, Роснефтью. Мы также прорабатываем это вопрос в части применения этого экраноплана рядом с космодром "Восточный" совместно с компанией "Роскосмос", - сказал Сергей Королев.

"По нашему мнению, этот экраноплан может быть применен и как грузопассажирская модификация, и как некое средство обеспечения спасения. Может быть, он заинтересует МЧС", - считает Королев.

Он также добавил, что ЦКБ ведет переговоры по этому продукту и с потенциальными заказчиками из-за рубежа, в частности из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Представитель компании не ответил на вопрос, когда именно ЦКБ может приступить к строительству первого головного образца, подчеркнув, что для этого необходимы денежные средства, но этот вопрос пока не решен.

"Деньги могут поступить тремя способами: если строительство проинвестирует государство, если акционеры вложат собственные деньги, или если мы найдем соинвестора", - сказал Королев.

Он также отметил, что по завершении технического проектирования будут откорректированы и заново собраны ведомости закупочных материалов, после чего станет известна конечная стоимость экраноплана, строительство которого почти на 100% предполагается из отечественных комплектующих. При этом Королев подчеркнул, что стоимость одной единицы этой техники будет сопоставима с ценой самолетов ИЛ-114 или ИЛ-18.

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