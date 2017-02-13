Около 900 тысяч похитили две женщины под видом соцработников у двух нижегородских пенсионерок Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, пострадавшие - 87-летняя и 89-летняя жительницы Нижнего Новгорода.



Первый случай был зарегистрирован днем 9 февраля - к пенсионерке, проживающей на ул. Мунина в Сормовском районе, пришли две женщины и сообщили о бесплатной замене "старых" денежных средств на "новые". Та вынесла им свои сбережения для того, чтобы женщины могли переписать номера купюр. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу отложенных на "черный день" 200 тысяч рублей.



"Аналогичное преступление было совершено вечером того же дня в отношении 89-летней женщины – она лишилась своих сбережений в сумме 700 тысяч рублей после визита двух незнакомок из "социальной службы", - говорится в сообщении.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). Около 900 тысяч похитили две женщины под видом социальных работников у двух нижегородских пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону 13 февраля 2017 года.Согласно информации, пострадавшие - 87-летняя и 89-летняя жительницы Нижнего Новгорода.Первый случай был зарегистрирован днем 9 февраля - к пенсионерке, проживающей на ул. Мунина в Сормовском районе, пришли две женщины и сообщили о бесплатной замене "старых" денежных средств на "новые". Та вынесла им свои сбережения для того, чтобы женщины могли переписать номера купюр. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу отложенных на "черный день" 200 тысяч рублей."Аналогичное преступление было совершено вечером того же дня в отношении 89-летней женщины – она лишилась своих сбережений в сумме 700 тысяч рублей после визита двух незнакомок из "социальной службы", - говорится в сообщении.По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

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