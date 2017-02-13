Захар Прилепин и Александр Захарченко
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Нижегородский писатель Захар Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте ДНР
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Согласно информации от 13 февраля 2017 года, глава ДНР Александр Захарченко "присвоил внеочередное воинское звание "майор" писателю, патриоту, активисту Захару Прилепину".
"Захар Прилепин – настоящий патриот России и Донбасса не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках", - прокомментировал Захарченко, добавив, что опыт у Прилепина достаточный. В настоящее время Захар Прилепин занимает должность советника главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
В своем блоге
Захар Прилепин написал, что батальон, в котором он служит, был задуман летом 2016 года и создан ещё в октябре месяце.
Напомним также, что в феврале 2017 года Прилепин получил премию
правительства РФ в размере 1 млн рублей за роман "Обитель".
СПРАВКА:
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
Публикуется с 2003 года. Проза: "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Шеф-редактор сайта "Свободная пресса". Колумнист газеты "Известия". Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ "Соль" и "Чай с Захаром" на телеканалах РЕН ТВ и "Царьград". Женат, воспитывает четверых детей.
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