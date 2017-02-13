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Политика

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике

14 февраля 2017 11:43  [381] Политика
Захар Прилепин и Александр Захарченко (Фото: ДНР)

Захар Прилепин и Александр Захарченко

Фото: ДНР

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте ДНР.

Согласно информации от 13 февраля 2017 года, глава ДНР Александр Захарченко "присвоил внеочередное воинское звание "майор" писателю, патриоту, активисту Захару Прилепину".

"Захар Прилепин – настоящий патриот России и Донбасса не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках", - прокомментировал Захарченко, добавив, что опыт у Прилепина достаточный. В настоящее время Захар Прилепин занимает должность советника главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

В своем блоге Захар Прилепин написал, что батальон, в котором он служит, был задуман летом 2016 года и создан ещё в октябре месяце.

Напомним также, что в феврале 2017 года Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей за роман "Обитель".

СПРАВКА:
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

Публикуется с 2003 года. Проза: "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Шеф-редактор сайта "Свободная пресса". Колумнист газеты "Известия". Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ "Соль" и "Чай с Захаром" на телеканалах РЕН ТВ и "Царьград". Женат, воспитывает четверых детей.

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