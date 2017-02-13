Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах" до 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство школ в микрорайонах "Гагаринские высоты" и "Цветы" до конца 2017 года. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании "строительной" комиссии Гордумы 14 февраля.



Он



"Сейчас сформирован земельный участок для школы в микрорайоне "Юг". По будущим школам на пр. Гагарина и в "Цветах" документация сейчас находится на экспертизе, заключения ждем в феврале и марте соответственно. Пока не решен вопрос по участку для школы на "Бурнаковке" из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ", - сообщил Юрий Щеголев.



Он также отметил, что по школам на пр. Гагарина и в микрорайоне "Цветы" проектно-сметную документацию планируется сформировать в I полугодии 2017 года и до конца текущего года – начать строительство. "В 2018 году ожидаем начала строительства образовательных учреждений в микрорайоне "Юг" и в границах ул. Машинной и Победной", - рассказал Щеголев.



Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у директора строительного департамента, по какому принципу определяются участки, на которых будет вестись строительство школ по федеральной программе "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы".



"Есть мнение, что такие решения принимается в интересах определенных застройщиков, в частности - по школе в "Цветах", - отметил Лазарев.



Юрий Щеголев подчеркнул, что решения принимаются исходя из необходимости ухода от второй смены в школах в том или ином районе города.



Администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство школ в микрорайонах "Гагаринские высоты" и "Цветы" до конца 2017 года. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании "строительной" комиссии Гордумы 14 февраля.Он напомнил , что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг" на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная - на 900 мест, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе - на 675 мест, в микрорайон "Цветы" - на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе - на одну тысячу мест."Сейчас сформирован земельный участок для школы в микрорайоне "Юг". По будущим школам на пр. Гагарина и в "Цветах" документация сейчас находится на экспертизе, заключения ждем в феврале и марте соответственно. Пока не решен вопрос по участку для школы на "Бурнаковке" из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ", - сообщил Юрий Щеголев.Он также отметил, что по школам на пр. Гагарина и в микрорайоне "Цветы" проектно-сметную документацию планируется сформировать в I полугодии 2017 года и до конца текущего года – начать строительство. "В 2018 году ожидаем начала строительства образовательных учреждений в микрорайоне "Юг" и в границах ул. Машинной и Победной", - рассказал Щеголев.Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у директора строительного департамента, по какому принципу определяются участки, на которых будет вестись строительство школ по федеральной программе "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы"."Есть мнение, что такие решения принимается в интересах определенных застройщиков, в частности - по школе в "Цветах", - отметил Лазарев.Юрий Щеголев подчеркнул, что решения принимаются исходя из необходимости ухода от второй смены в школах в том или ином районе города. Напомним , правительство Нижегородской области планирует построить 77 новых школ и 24 пристроя к школам на территории региона к 2025 году. В федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях примут участие 37 районов и городских округов области.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+