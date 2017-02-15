Нижегородское ООО "Патриот" погасило более 740 тысяч рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры Бизнес

Фото: СК РФ

Нижегородское ООО "Патриот" погасило более 740 тысяч рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает ведомство 16 февраля 2017 года.Согласно информации, Балахнинская городская прокуратура провела проверку по обращениям работников пансионата "Дубки" и выявила факт длительной задолженности по зарплате в размере более 740 тысяч рублей перед девятью работниками ООО "Патриот", находящегося в стадии банкротства."В связи с противоправными действиями директора предприятия инициировано уголовное преследование, в ноябре 2016 года в отношении него территориальным отделом СУ СК РФ региона возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ", - говорится в сообщении.В январе 2017 года конкурсным управляющим было реализовано имущество предприятия, вырученные денежные средства направлены в том числе на выплату зарплаты. В итоге долг перед работниками предприятия по состоянию на 1 февраля погашен полностью.