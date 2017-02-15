Нижегородское правительство намерено включить дотационные СМИ в единый холдинг Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области намерено включить дотационные СМИ в единый холдинг. Об этом министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания 16 февраля 2017 года.



По его словам, в текущем году планируется создать "Нижегородский областной информационный центр", в который и войдут те СМИ, где региональное правительство является учредителем. Юрлица, под которыми работают СМИ, будут ликвидированы, сами же издания останутся и станут структурными подразделениями холдинга. При этом телекомпания "ННТВ" пока останется самостоятельным СМИ. Кучин отметил, что такая реструктуризация позволит сократить число сотрудников на 38%. При этом штатные единицы журналистов сокращены не будут. Экономия средств должна составить около 30 млн рублей.







Дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як".



Также напомним, что 15 февраля по решению учредителя - правительства области - Татьяна Метелкина Правительство Нижегородской области намерено включить дотационные СМИ в единый холдинг. Об этом министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания 16 февраля 2017 года.По его словам, в текущем году планируется создать "Нижегородский областной информационный центр", в который и войдут те СМИ, где региональное правительство является учредителем. Юрлица, под которыми работают СМИ, будут ликвидированы, сами же издания останутся и станут структурными подразделениями холдинга. При этом телекомпания "ННТВ" пока останется самостоятельным СМИ. Кучин отметил, что такая реструктуризация позволит сократить число сотрудников на 38%. При этом штатные единицы журналистов сокращены не будут. Экономия средств должна составить около 30 млн рублей. Напомним , в декабре 2016 года заместитель губернатора региона Роман Антонов сообщил, что правительство Нижегородской области планирует подготовить концепцию оптимизации дотационных СМИ.Дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як".Также напомним, что 15 февраля по решению учредителя - правительства области - Татьяна Метелкина покинула пост директора издательского дома "Нижегородская правда".

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