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Общество

Госохотнадзор рассчитывает на снижение численности кабанов на 1,4 тысячи в Нижегородской области в 2017 году

16 февраля 2017 14:26  [470] Общество
(Фото: pt-zapovednik.ru)

Фото: pt-zapovednik.ru

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (комитет госохотнадзора) рассчитывает на снижение численности диких кабанов на 1,4 тысячи в регионе в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 16 февраля 2017 года.

В пресс-службе пояснили, что по данным на апрель 2016 года в регионе насчитывалось 4,9 тысячи особей диких кабанов. Для предотвращения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) ежегодно осуществляются мероприятия по снижению их численности. Во время вспышек АЧС в регионе уничтожено около 700 особей кабанов, помимо этого добычу осуществляют охотники из охотохозяйств региона. Таким образом, по данным пресс-службы, к концу 2017 года, численность диких кабанов в регионе достигнет 3,5 тысячи особей.

"Для предотвращения проникновения и распространения африканской чумы свиней ежегодно осуществлялись мероприятия по снижению численности кабана. За последние семь лет численность кабана снижена в два раза - до 4,9 тысячи особей в 2016 году. Ежегодная добыча за последние три года составляла в среднем 1,5 тысячи особей. Таким образом, уже в текущем году плотность размещения кабана достигнет 0,5 особи на 1 тысячу га, что полностью соответствует рекомендациям минприроды России", - сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.

Как сообщили в комитете, мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов осуществляется на постоянной основе. "Организовано обследование охотничьих угодий, отбор и исследование проб биологического материала для проведения исследований. В 2016 году исследовано более двух тысяч проб от добытых и павших кабанов. Все пробы от добытых даже в карантинных зонах кабанов оказались отрицательными. Только одна проба от павших кабанов, обнаруженных в южной части Починковского района, оказалась положительной и показала наличие вируса АЧС", - подчеркнул Николай Бондаренко.

В комитете отметили, в течение прошлого года велась активная работа по замещению кабана другими видами копытных животных.

"Одним из направлений деятельности ведомства в 2016 году была выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. На территории Нижегородской области семи охотопользователям выданы разрешения на содержание и разведение пятнистого оленя, сибирской косули и благородного оленя (марала)", - сообщил Николай Бондаренко.

Ранее сообщалось, что карантин по АЧС вводился в 2016 году в Починковском районе после выявления этого вируса у павшего кабана, обитавшего на территории охотохозяйства "Общество охотников и рыболовов".

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