Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет около 750 млн рублей на февраль 2017 года Экономика

Администрация города Фото: НИА Нижний Новгород (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет около 750 млн рублей на февраль 2017 года. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджетной политике 16 февраля.



По его словам, к 16 февраля, в частности, выплачена "кредиторка" перед ТНС "Энерго" на 37 млн рублей, долг по сфере благоустройства - на 18,6 млн рублей, по коммунальной сфере - 159 млн рублей. "До конца февраля планируем погасить еще 150 млн рублей", - рассказал Мочалкин.







Напомним также, что на январь 2016 года кредиторская задолженность Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет около 750 млн рублей на февраль 2017 года. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджетной политике 16 февраля.По его словам, к 16 февраля, в частности, выплачена "кредиторка" перед ТНС "Энерго" на 37 млн рублей, долг по сфере благоустройства - на 18,6 млн рублей, по коммунальной сфере - 159 млн рублей. "До конца февраля планируем погасить еще 150 млн рублей", - рассказал Мочалкин. Напомним , что по данным на январь 2017 года кредиторская задолженность составляла 1,337 млрд рублей. Полностью долг за 2016 год администрация намерена выплатить к октябрю 2017 года.Напомним также, что на январь 2016 года кредиторская задолженность была равна около 2 млрд рублей, на январь 2015 года - 1,56 млрд рублей.

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