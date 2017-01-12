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Экономика

Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет 1,3 млрд рублей на начало 2017 года

18 января 2017 12:37  [235] Экономика
Администрация города (Фото: НИА Нижний Новгород)

Администрация города

Фото: НИА Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет 1,3 млрд рублей на начало 2017 года. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансов Владимир Лакасаев на заседании комиссии Гордумы по бюджетной политике 18 января.

По его словам, на 1 января 2017 года задолженность администрации составляла 1,337 млрд рублей. "Большая часть долга приходится на коммунальные услуги – 479 млн рублей. По питанию в школах и детсадах "кредиторка" составляет 132 млн рублей, по приобретению оборудования – 46 млн рублей", - рассказал замдиректора финансового департамента.

Владимир Лакасев отметил, что до конца января администрация планирует погасить до 450 млн рублей. "Полностью кредиторскую задолженность за 2016 год мы намерены выплатить к октябрю 2017 года", - добавил он.

Напомним, в декабре 2016 года директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщал, что кредиторская задолженность на начало 2017 года ожидается в размере 1,5 млрд рублей.

Напомним также, что на январь 2016 года кредиторская задолженность горадминистрации составляла около 2 млрд рублей, на январь 2015 года – 1,56 млрд рублей.

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