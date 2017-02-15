"Волга" заняла II место в России по охвату телезрителей среди самостоятельно вещающих каналов в III квартале 2016 года Общество

Фото: ТК "Волга"

ТК "Волга" заняла II место в России по охвату телезрителей среди самостоятельно вещающих каналов в III квартале 2016 года. Такие данные приводятся в отчете, представленном на заседании совета директоров телекомпании 16 февраля 2017 года.По данным TNS-Россия, на которые ссылается директор ТК "Волга" Сергей Лаптев, в третьем квартале 2016 года телекомпания "Волга" по среднему количеству человек, смотревших программу на протяжении суток, заняла второе место среди самостоятельно вещающих телеканалов в России категории 4+. На первом месте 6-ТВ (Хабаровск), третье место занимает 12 канал (Омск).Согласно данным отчета, среди нижегородских каналов по среднесуточному охвату местных телезрителей старше 18 лет (среднее количество зрителей, смотревших программу не менее одной минуты) ТК "Волга" по итогам 2016 года заняла первое место, набрав 25% от целевой аудитории. По этому же показателю среди всех телеканалов первое-второе места занимают "Россия 1" и "Первый канал" (43%), далее идут НТВ (35%), Рен-ТВ (28%) и "Волга" (25%).Исследование составлено на основе данных TNS Россия, TV Index, Time Band. Метод измерения: электронный с использованием приборов-счетчиков ТВ-метров.