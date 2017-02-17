Суд признал незаконным решение о создании религиозной организации мусульман в Дзержинске Нижегородской области Общество

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Суд признал незаконным решение о создании местной религиозной организации мусульман в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 17 февраля 2017 года.Такое решение принято на основании иска жителей Дзержинска, которые обратились в суд к некоммерческой организации "Местная религиозная организация мусульман г. Дзержинска Нижегородской области Махалля №2" о признании незаконным включение их в состав учредителей данной организации.Истцы указали, что около десяти лет назад дали согласие одному из учредителей этой организации на выделение участка под строительство мечети, а также предоставили ему свои паспортные данные. Позже этим гражданам стало известно, что они являются учредителями некоммерческой религиозной организации мусульман, хотя согласия на это они не давали, в учредительном собрании не участвовали, а также не подписывали протокол о создании данной организации.Суд удовлетворил иски. В ходе проверки установлено, что подписи в графах "Учредители" выполнил гражданин, который собирал паспортные данные у заявителей, все документы при регистрации организации подписывал также он сам."Таким образом, собрание, на котором принято решение о создании местной религиозной организации мусульман, нельзя признать легитимным. Включение истцов без их ведома в состав учредителей религиозной организации нарушает их конституционные права свободно исповедовать религию, - говорится в сообщении.