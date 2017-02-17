(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Нижегородский театр драмы
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Премьера спектакля "Наш городок" в Нижегородском драмтеатре состоится 2 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Согласно информации, режиссёром-постановщиком пьесы выступил Линас Мариюс Зайкаускас (г. Паневежис, Литва), художником-постановщиком - Маргарита Мисюкова (г.Уфа).
Премьерные показы спектакля состоятся 2, 7, 17 и 30 марта 2017 года. В постановке задействовано 22 актера. Начало спектаклей в 18:30.
Напомним
, что репетиции спектакля начались в январе 2017 года.
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