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Культура и отдых

Премьера спектакля "Наш городок" в Нижегородском драмтеатре состоится 2 марта

17 февраля 2017 16:26  [99] Культура и отдых
Нижегородский театр драмы (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский театр драмы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Премьера спектакля "Наш городок" в Нижегородском драмтеатре состоится 2 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Согласно информации, режиссёром-постановщиком пьесы выступил Линас Мариюс Зайкаускас (г. Паневежис, Литва), художником-постановщиком - Маргарита Мисюкова (г.Уфа).

Премьерные показы спектакля состоятся 2, 7, 17 и 30 марта 2017 года. В постановке задействовано 22 актера. Начало спектаклей в 18:30.

Напомним, что репетиции спектакля начались в январе 2017 года.

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