Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта Общество

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка"."Специализированная выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" - это более 19 тысяч посетителей и свыше 120 участников-лидеров отрасли, большой охват регионов России, а также официальные представительства из стран ближнего и дальнего зарубежья и около одной тысячи переговоров", - отметили в пресс-службе.На выставке состоится презентация современного оснащения для охоты и рыбалки, охотничьих трофеев, приборов и средств навигации, палаток и товаров для туризма, водно-моторной, мото- и автотехники. Туристическое направление выставки познакомит с базами отдыха и предложениями предстоящего сезона.Помимо этого, в рамках выставки состоится деловая программа, которую составляют конференции, семинары и презентации. Одним из ее мероприятий станет практическая конференция "Проблемы охотничьего и рыболовного хозяйства: теория и практика", которая пройдет 15-16 марта и охватит наиболее актуальные вопросы отрасли.Также на выставке пройдут розыгрыши подарков от компаний-участниц выставки, мастер-классы от рыболовов и охотников и выступления творческих коллективов.