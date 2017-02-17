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Общество

Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта

20 февраля 2017 14:53  [35] Общество
Нижегородская ярмарка (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

"Специализированная выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" - это более 19 тысяч посетителей и свыше 120 участников-лидеров отрасли, большой охват регионов России, а также официальные представительства из стран ближнего и дальнего зарубежья и около одной тысячи переговоров", - отметили в пресс-службе.

На выставке состоится презентация современного оснащения для охоты и рыбалки, охотничьих трофеев, приборов и средств навигации, палаток и товаров для туризма, водно-моторной, мото- и автотехники. Туристическое направление выставки познакомит с базами отдыха и предложениями предстоящего сезона.

Помимо этого, в рамках выставки состоится деловая программа, которую составляют конференции, семинары и презентации. Одним из ее мероприятий станет практическая конференция "Проблемы охотничьего и рыболовного хозяйства: теория и практика", которая пройдет 15-16 марта и охватит наиболее актуальные вопросы отрасли.

Также на выставке пройдут розыгрыши подарков от компаний-участниц выставки, мастер-классы от рыболовов и охотников и выступления творческих коллективов.

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