Нижегородское правительство объявило конкурс на реставрацию Дома купца Смирнова Культура и отдых

Дом купца В.И. Смирнова Фото: Google maps



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17,8 млн рублей. Дом купца В.И. Смирнова (улица Дальняя, д.15) постройки 1890-х годов является объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь дома - 481,6 кв.м. Земельный участок – 2 000 кв.м. На него установлен особый режим использования земли – историческая территория "Старый Нижний Новгород", охраняемый культурный слой Нижнего Новгорода.



Подведение итогов конкурса назначено на 23 марта. Работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года. Срок гарантии на работы составляет три года.











В июне 2016 года Дом Смирнова Нижегородское правительство объявило конкурс с ограниченным участием на реставрацию Дома купца Смирнова. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17,8 млн рублей. Дом купца В.И. Смирнова (улица Дальняя, д.15) постройки 1890-х годов является объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь дома - 481,6 кв.м. Земельный участок – 2 000 кв.м. На него установлен особый режим использования земли – историческая территория "Старый Нижний Новгород", охраняемый культурный слой Нижнего Новгорода.Подведение итогов конкурса назначено на 23 марта. Работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года. Срок гарантии на работы составляет три года. Напомним , ранее облправительство ориентировочно оценило стоимость реставрации в 20 млн рублей. Как сообщалось ранее , 25 апреля 2016 года на форуме ОНФ председатель общественного движения "Спасград", градозащитница Анна Давыдова подняла вопрос о реставрации дома купца Смирнова перед Президентом РФ Владимиром Путиным.В июне 2016 года Дом Смирнова был передан в управление Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В облправительстве ранее сообщали , что в нем после реставрации будут размещены творческие мастерские.

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