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Общество

"Михаила Теодоровича многое не устраивает, Баба Яга - против, как говорится", - Константин Барановский

20 февраля 2017 17:52  [71] Общество
Константин Барановский (Фото: НИА Нижний Новгород)

Константин Барановский

Фото: НИА Нижний Новгород

"Руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Михаила Теодоровича многое не устраивает, Баба Яга - против, как говорится", - сказал политолог Константин Барановский, комментируя направление Общероссийского народного фронта (ОНФ) жалобы в адрес ФАС РФ на Михаила Теодоровича.

"В последнее время страсти кипят вокруг системы обращения с отходами в Нижегородской области. Сегодня мы увидели очередной виток истории - эксперт ОНФ Илья Савинов направил в ФАС РФ жалобу на действия Михаила Теодоровича. Что, честно сказать, меня нисколько не удивило, учитывая то пристальное внимание, которое главный антимонопольщик Нижегородской области Михаил Теодорович уделяет этой теме, заявляя о возможных "серых схемах", "уничтожении конкуренции", намекая, о том, что "придется платить, и вы сами понимаете, куда и кому понесут деньги". Вот, Михаил Леонидович, честно скажу, не понимаю я, на что вы намекаете. Да и как понять, если у нас в регионе действует чуть ли ни одна из самых прозрачных систем обращений отходов? В январе текущего года запущен новый программный продукт - электронная модель территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Такая модель разработана регионом одним из первых в стране и после выхода из тестового режима доступ к результатам работы ПО будет буквально у каждого жителя области. Какие уж тут "серые схемы"!", - считает Константин Барановский.

"Заявления местного УФАС тем более странны, поскольку сама система обращения с отходами утверждена даже не на уровне Нижегородской области, а на федеральном уровне - Росприроднадзором. И понятно, что эта тема крайне важна для жителей Нижегородской области, поскольку именно на их садовые участки, на их любимые места отдыха недобросовестные предприниматели периодически выкидывают мусор, не довозя его до установленных мест. Никто не против конкуренции, но конкуренция должна быть во благо, во благо нижегородцам. Фактически, сегодня Теодорович вставляет палки в колеса системе, предлагая отказаться от закрепления мусоровывозящих организаций за полигонами. Не покидает и ощущение, что Михаил Леонидович не столько печётся о потребностях жителей, сколько играет на стороне частных компаний. Похоже, борьбу вокруг системы обращения с отходами УФАС ведет в интересах частных компаний. В частности, выступая против закрепления зон размещения коммунальных отходов. Вот и нижегородское региональное отделение ОНФ заявило о коррупционной составляющей в действиях УФАС и обращается в федеральное руководство службы", - отметил политолог.

"И честно сказать, я такому повороту дел не удивлен, поскольку необоснованные претензии нижегородского ФАС наблюдаю не только в отношении схемы обращения с отходами, но и, например, в отношении системы закупки лекарств. При том, что она признана одной из лучших и самых эффективных в стране, при том, что к нам едут перенимать опыт другие регионы, при том, что Нижегородская область занимает "призовое" место в рейтинге регионов с самой маленькой переплатой при госзакупках лекарств, Михаила Теодоровича и тут все не устраивает, а Баба Яга - против, как говорится. Безусловно, антимонопольное ведомство для того и работает, чтобы быть сторожем конкуренции и мешать картельному сговору. Но нужно ли искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет?", - подытожил Константин Барановский.

Напомним, что ОНФ направило в ФАС РФ жалобу на действия руководителя УФАС по Нижегородской области Михаила Теодоровича. По мнению эксперта ОНФ Ильи Савинова, между руководством регионального УФАС и недобросовестными участниками рынка ТКО возможен коррупционный сговор. В жалобе Илья Савинов подчеркнул, что "из анализа действий УФАС по Нижегородской области можно сделать вывод о возможном лоббировании руководством УФАС интересов целого ряда недобросовестных участников рынка ТКО, в действиях которых прослеживаются признаки картельного сговора".

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