ЗС НО одобрило увеличение расходов бюджета 2017 года на 4,4 млрд рублей Экономика

ЗС НО Фото: НИА Нижний Новгород (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области увеличило расходы бюджета на 2017 год на 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.



Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в бюджете появились дополнительные доходные источники в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета, значительный объем средств из которых будет направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также предусмотрено выделение средств областного бюджета на софинансирование различных федеральных программ и ряда объектов.



В частности, дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем молодых семей – 28 млн 187 тысяч рублей, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 435 млн 64 тысяч рублей. На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения ЧМ-2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей, на закупку подвижного состава и капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.



Из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на поддержку муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек будет направлено 58,8 млн рублей; на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 255,2 млн рублей; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 737,5 млн рублей. Также из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства планируется выделить 319,6 млн рублей.



Кроме того, на реализацию государственной программы Нижегородской области и муниципальных программ формирования современной городской среды в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета будет направлено 444 млн рублей.



С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета-2017 составят по доходам 141 млрд 630,9 млн рублей (увеличены на 3 млрд 364,9 млн рублей), по расходам – 140 млрд 956,5 млн рублей (увеличены на 4 млрд 379,5 млн рублей), профицит – 674,4 млн рублей (уменьшен на 1 млрд 14,6 млн рублей).



Законодательное собрание Нижегородской области увеличило расходы бюджета на 2017 год на 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в бюджете появились дополнительные доходные источники в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета, значительный объем средств из которых будет направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также предусмотрено выделение средств областного бюджета на софинансирование различных федеральных программ и ряда объектов.В частности, дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем молодых семей – 28 млн 187 тысяч рублей, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 435 млн 64 тысяч рублей. На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения ЧМ-2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей, на закупку подвижного состава и капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.Из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на поддержку муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек будет направлено 58,8 млн рублей; на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 255,2 млн рублей; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 737,5 млн рублей. Также из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства планируется выделить 319,6 млн рублей.Кроме того, на реализацию государственной программы Нижегородской области и муниципальных программ формирования современной городской среды в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета будет направлено 444 млн рублей.С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета-2017 составят по доходам 141 млрд 630,9 млн рублей (увеличены на 3 млрд 364,9 млн рублей), по расходам – 140 млрд 956,5 млн рублей (увеличены на 4 млрд 379,5 млн рублей), профицит – 674,4 млн рублей (уменьшен на 1 млрд 14,6 млн рублей). Напомним , что закон об областном бюджете на 2017 год был принят Заксобранием в середине декабря 2016 года.

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