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Общество

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев планирует передать вопросы туризма в ведение регионального минкульта

21 февраля 2017 12:50  [551] Общество
Валерий Шанцев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев планирует передать вопросы туризма в ведение регионального министерства культуры. Об этом он сообщил на заседании Законодательного собрания области 21 февраля 2017 года.

По словам главы региона, в ближайшее время он намерен провести ряд структурных изменений. В частности, Валерий Шанцев заявил, что принял решение передать направление туризма в министерство культуры.

"Профильное федеральное министерство так и называется - культуры и туризма. Когда промышленность, малое предпринимательство и туризм в одном министерстве - это многовато. Передам туризм в министерство культуры. С Гориным (министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, - прим. НИА "Нижний Новгород") уже договорился. Там будет создано отдельное направление", - заключил Валерий Шанцев.

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