Нижегородский губернатор Валерий Шанцев планирует передать вопросы туризма в ведение регионального минкульта Общество

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев планирует передать вопросы туризма в ведение регионального министерства культуры. Об этом он сообщил на заседании Законодательного собрания области 21 февраля 2017 года.По словам главы региона, в ближайшее время он намерен провести ряд структурных изменений. В частности, Валерий Шанцев заявил, что принял решение передать направление туризма в министерство культуры."Профильное федеральное министерство так и называется - культуры и туризма. Когда промышленность, малое предпринимательство и туризм в одном министерстве - это многовато. Передам туризм в министерство культуры. С Гориным (министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, - прим. НИА "Нижний Новгород") уже договорился. Там будет создано отдельное направление", - заключил Валерий Шанцев.