Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи лося в г.о. Бор Нижегородской области Общество

Фото: Министерство экологии Нижегородской области



Согласно информации, 15 февраля 2017 года местный охотовед передал в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области сообщение о том, что в 2,5 км северо-восточнее д. Нечаево обнаружено место незаконной добычи молодого лося.



"Сотрудники комитета прошли по следам правонарушителей и в бесхозном сарае в д. Нечаево обнаружили мясо лося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводятся правоохранительные органы устанавливают причастных к данному факту лиц. Возбуждено уголовное дело", - сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.



За незаконную охоту размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одного лося составляет от 120 тысяч рублей до 200 тысяч рублей; кабана – от 45 тысяч рублей до 75 тысяч рублей; медведя – от 90 тысяч рублей до 150 тысяч рублей; рыси – от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей; глухаря – от 9 тысяч рублей до 15 тысяч рублей; тетерева – от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; утки, рябчика, куропатки, вальдшнепа – до 1,5 тысяч рублей за особь.



Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи лося в г.о. Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 21 февраля.Согласно информации, 15 февраля 2017 года местный охотовед передал в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области сообщение о том, что в 2,5 км северо-восточнее д. Нечаево обнаружено место незаконной добычи молодого лося."Сотрудники комитета прошли по следам правонарушителей и в бесхозном сарае в д. Нечаево обнаружили мясо лося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводятся правоохранительные органы устанавливают причастных к данному факту лиц. Возбуждено уголовное дело", - сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.За незаконную охоту размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одного лося составляет от 120 тысяч рублей до 200 тысяч рублей; кабана – от 45 тысяч рублей до 75 тысяч рублей; медведя – от 90 тысяч рублей до 150 тысяч рублей; рыси – от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей; глухаря – от 9 тысяч рублей до 15 тысяч рублей; тетерева – от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; утки, рябчика, куропатки, вальдшнепа – до 1,5 тысяч рублей за особь. Напомним также , в феврале нижегородский Госохотнадзор подал иск в суд о взыскании с охотника 120 тысяч рублей за убитого лося в Уренском районе.

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