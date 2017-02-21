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Общество

Роспотребнадзор просит суд закрыть отравляющий воздух полигон отходов в Выксе Нижегородской области

21 февраля 2017 14:21  [90] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области просит суд закрыть отравляющий воздух полигон отходов в г.Выкса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 февраля 2017 года.

Ведомство просит суд признать незаконной деятельность владельца полигона по обращению с отходами производства (переработка древесины и сжигание отходов) и обязать его устранить нарушения санитарного законодательства.

Истец указал, что на протяжении последних лет в адрес регионального управления Роспотребнадзора поступают обращения от жителей Выксы, которые жалуются на то, что из-за работы полигона воздух насыщен оксидом углерода, что, по мнению граждан, несет угрозу жизни и здоровью.

Специалисты управления провели расследование с участием экспертов и установили, что пробы атмосферного воздуха действительно не соответствуют гигиеническим требованиям воздуха населенных мест.

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