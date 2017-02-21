Минсельхоз РФ потребовал от нижегородского министерства вернуть в федбюджет 41 млн рублей Экономика

Фото: СК РФ (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Минсельхоз РФ потребовал от нижегородского министерства вернуть в федеральный бюджет 41 млн рублей. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 22 февраля 2017 года.



"Действительно, федеральное министерство сельского хозяйства обратилось в региональный минсельхоз с требованием вернуть в федеральный бюджет 41 млн рублей, которые, по мнению федерального ведомства, были излишне выплачены нижегородским аграриям. Претензии минсельхоза РФ носят формальный характер и связаны с разницей в методиках учета посевных площадей федеральным министерством и территориальным органом статистики, чьи данные использует минсельхоз Нижегородской области", - пояснили в министерстве.



По словам собеседника агентства, с подобными сложностями в 2016 году также столкнулся еще 81 регион России, поэтому сейчас в федеральном министерстве обсуждается изменение подходов к учету сельскохозяйственных ресурсов. В министерстве сельского хозяйства Нижегородской области рассчитывают на то, что пожелания регионов будут учтены, что позволит увеличить финансирование региональных аграриев.



Минсельхоз РФ потребовал от нижегородского министерства вернуть в федеральный бюджет 41 млн рублей. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 22 февраля 2017 года."Действительно, федеральное министерство сельского хозяйства обратилось в региональный минсельхоз с требованием вернуть в федеральный бюджет 41 млн рублей, которые, по мнению федерального ведомства, были излишне выплачены нижегородским аграриям. Претензии минсельхоза РФ носят формальный характер и связаны с разницей в методиках учета посевных площадей федеральным министерством и территориальным органом статистики, чьи данные использует минсельхоз Нижегородской области", - пояснили в министерстве.По словам собеседника агентства, с подобными сложностями в 2016 году также столкнулся еще 81 регион России, поэтому сейчас в федеральном министерстве обсуждается изменение подходов к учету сельскохозяйственных ресурсов. В министерстве сельского хозяйства Нижегородской области рассчитывают на то, что пожелания регионов будут учтены, что позволит увеличить финансирование региональных аграриев. Напомним , в 2017 году из регионального бюджета на сельское хозяйство планируется направить 2,4 млрд рублей.

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