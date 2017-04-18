Студентка НИУ РАНХиГС Мария Морева вышла в финал конкурса "Мисс Президентская академия – 2017" Культура и отдых

Мария Морева Фото: НИУ РАНХиГС

Студентка Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Мария Морева вышла в финал Всероссийского конкурса красоты и талантов "Мисс Президентская академия – 2017". Об этом сообщает пресс-служба НИУ 20 апреля 2017 года.

Всего в финал вышли представительницы 12 городов: Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Ростова-на-Дону, Орла, Новосибирска, Дзержинска, Пятигорска, Красногорска и Липецка.

Заключительный этап конкурса пройдет 20 мая в городе Орле.