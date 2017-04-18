Волонтеры "Единой России" проведут акцию помощи участникам войны в Нижнем Новгороде

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Волонтеры "Единой России" проведут акцию помощи участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородское региональное отделение партии 20 апреля 2017 года.
Согласно информации, "Единая Россия" запустила акцию помощи участникам войны "Светлый май", в рамках которой нижегородские волонтеры проводят генеральную уборку в квартирах и домах одиноко проживающих ветеранов войны, тружеников тыла и блокадников.
Желание помочь выразили около 50 волонтеров из разных районов Нижнего Новгорода. Список тех, кому окажут помощь, формируется совместно с социальными службами районов города. Параллельно работает контактный телефон, по которому можно проинформировать волонтеров "Светлого мая" о тех, кто, по их мнению, нуждается в помощи: (831) 414-64-65.
Инициатор проекта, секретарь местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде Елизавета Солонченко рассчитывает, что акция станет ежегодной.
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