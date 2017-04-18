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Общество

НГТУ создаст Центр превосходства в рамках проекта создания опорных вузов федерального значения

20 апреля 2017 14:28  [349] Общество
НГТУ

НГТУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

НГТУ создаст Центр превосходства в рамках проекта создания опорных вузов федерального значения. Об этом ректор Нижегородского Государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев сообщил на конференции 20 апреля 2017 года.

По его словам, в рамках существующей структуры вуза создастся особая форма организации научно-образовательного процесса в структурном подразделении, группе структурных подразделений или проектной группе, которая будет работать на достижение принципиально новых инновационных продуктов по нескольким направлениям: передовые ядерные технологии, машино- и автомобилестроение (в том числе создание сложных интеллектуальных интерфейсов для беспилотного управления автомобилями), химические технологии, а также разработка радарных систем для применения в разных отраслях.

"Задачи стоят амбициозные. На нас возлагают большие надежды, мы должны стать опорой для нашего региона и существенно расширить кадровый резерв специалистов. Мы будем расширять направления подготовки, создавать новые программы развития, увеличивать прием студентов магистратуру и аспирантуру", - сообщил Дмитриев.

Кроме того ректор отметил, что со следующего учебного года в вузе возобновится программа обучения в области "Экономика и управление на предприятии".

Всего в рамках программы по созданию опорных университетов НГТУ получит 300 млн рублей финансирования на три года. Также Дмитриев отметил, что университет планирует расширить свою деятельность в области молодежной политики, культуры и исторического наследия, в частности организовывать экскурсионные программы (с инженерным профилем) и расширить просветительскую деятельность в рамках компетенции университета.

Напомним, что около 1 тысячи бюджетных мест на связанных с IT специальностях предоставят ННГУ и НГТУ в 2017 году.

СПРАВКА:
Проект создания Федеральных опорных университетов предполагает отбор проектов программ развития, направленных на формирование лидирующих университетов в целях социально-экономического развития субъектов РФ, в том числе за счет создания университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Разрабатываемый участником конкурса проект программы развития опорного университета должен соответствовать следующим требованиям: длительность программы развития опорного университета – не менее пяти лет, наличие обязательств по софинансированию реализации программы развития опорного университета в объеме не менее 20% объема запрашиваемой субсидии, модернизация образовательной деятельности, модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета, развитие кадрового потенциала, модернизация системы управления университетом, модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

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