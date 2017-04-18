Женщина сломала позвоночник в ДТП с шестью пострадавшими в Нижегородской области 20 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина сломала позвоночник в ДТП с шестью пострадавшими при столкновении двух машин в Арзамасском районе Нижегородской области 20 апреля 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в 16:30 на 13 км автодороги Выездное – Дивеево - Сатис, когда водитель 1958 года рождения (стаж 28 лет), управляя автомобилем Opel, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП пострадали как водитель и пассажир автомобиля Opel, так и водитель с пассажирами Renault Logan.

Из автомобиля Opel мужчина 1958 года рождения изначально доставлен в больницу с диагнозом "ушибы волосистой части головы и лица", а мужчина 1980 года рождения – с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом костей лицевого скелета. После осмотра и оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

В числе пострадавших из автомобиля Renault Logan - женщина 1997 года рождения (ушиб волосистой части головы), женщина 1996 года рождения (растяжение связок обоих голеностопных суставов), а также девушка 16 лет. Пострадавших из этого перечня отпустили домой.

Однако в Renault Logan также находилась женщина 1975 года рождения, которая в результате ДТП получила перелом позвоночника. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения, пострадавшую госпитализировали.