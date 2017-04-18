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Культура и отдых

Нижегородская администрация готовит 18 пляжей к лету 2017 года

21 апреля 2017 11:06  [329] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода готовит 18 пляжей к лету 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 21 апреля.

К летнему сезону 2017 года готовятся 18 пляжей и одна зона отдыха. Три пляжа и зону отдыха организуют в Автозаводском районе - на озере Парковое (ул.Смирнова), на озере Парковое второй очереди (пр.Молодежный), на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода и на реке Ока по ул. Фучика.

В Канавинском районе будут организованы пляжи на озере Березовая роща (м/р "Сортировочный"), на озере на ул. Архангельской (м/р "Сортировочный"), на Мещерском озере, на озере у больницы №39 (Московское шоссе); в Ленинском - на озере Силикатное (у д.№19 и д.№23); в Нижегородском – на Гребном канале; в Приокском - на озере №1 Щелоковского хутора; в Советском – на озерах №2 и №3 Щелоковского хутора.

В Сормовском районе откроется пять пляжей – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул.Мокроусова и ул.Гаугеля) и на озере Парковое (Сормовский парк). Пляжи будут работать с 1 июня по 31 августа 2017 года с 10:00 до 19:00. "На содержание пляжей администрациями районов выделено 4,3 млн рублей, на ремонт - 605 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2016 года администрация Нижнего Новгорода пообещала расширить территории пляжей в 2017 году без увеличения их количества.

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