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Общество

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения

21 апреля 2017 11:34  [228] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов 19 апреля подписал постановление "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода". В список вошли 4 164 дороги. Предыдущий такой перечень был составлен администрацией в 2011 году и отменен в 2014 году.

Напомним, дороги общего пользования местного значения – это дороги, принадлежащие муниципалитетам и ими же финансируемые. Право проезда по ним имеет "неограниченный круг лиц".

Напомним также, что ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках федерального проекта начался с 10 апреля 2017 года. Ремонт будет проведен во всех районах города, кроме Сормовского. Общий объем финансирования - 2,2 млрд рублей.

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