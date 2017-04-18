Администрация Нижнего Новгорода опубликовала предварительный список новых частных маршрутов вместо отменяемых Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала предварительный список новых частных маршрутов вместо отменяемых. Об этом сообщается в документах на официальном сайте горадминистрации.



Согласно опубликованной информации, администрация планирует отменить 25 частных маршрутов: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-81, Т-115. Вместо них планируется ввести 22 новых маршрута.



Документ в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Напомним также, что изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.

Полный текст проекта постановления можно скачать здесь.

Проект автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам (частных)