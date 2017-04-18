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Администрация Нижнего Новгорода опубликовала предварительный список новых частных маршрутов вместо отменяемых. Об этом сообщается в документах на официальном сайте горадминистрации.
Согласно опубликованной информации, администрация планирует отменить 25 частных маршрутов: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-81, Т-115. Вместо них планируется ввести 22 новых маршрута.
Документ в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.
Напомним также, что изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.
Полный текст проекта постановления можно скачать здесь.
Проект автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам (частных)
|
|
Наименование маршрута
|
Путь следования
|
1
|
ул.Федосеенко – пл.Свободы
|
ул.Федосеенко - ул.Коновалова - пр.Кораблестроителей - ул.Баренца - ул.Новосельская - ул.Сутырина - пр.Союзный - ул.Коминтерна - Сормовское ш. - Московское ш. - ул.Советская - Канавинский мост - Нижне-Волжская наб. - Зеленский съезд - пл.Минина и Пожарского - ул.Варварская - пл.Свободы
|
2
|
а/в Щербинки - ул.Деловая
|
пр.Гагарина – пл.Лядова – ул.Белинского – ул.Родионова – ул.Деловая
|
3
|
Южное шоссе – ЗКПД-4
|
Южное ш. – ул.Веденяпина – пр.Ленина – ул.Кузбасская – ул.Рябцева – ул.Чаадаева – ул.Светлоярская – пр.Кораблестроителей
|
4
|
Нагулино – ул.Дружаева
|
ул.Новополевая – ул.Рельсовая – ул.Ореховская – ул.Патриотов – ул.Космическая – ул.Мончегорская – ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Веденяпина – пр.Октября – ул.Дьяконова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
|
5
|
ул.Корнилова –
Южное шоссе
|
ул.Васюнина – ул.Ивлиева – ул.Рокоссовского – ул.Сахарова – ул.Полярная – ул.Горная – пр.Гагарина – Мызинский мост – ул.Новикова-Прибоя – пр.Ленина – ул.Веденяпина – Южное шоссе
|
6
|
а/в Щербинки – ул.Усилова
|
пр.Гагарина – ул. 40 лет Октября – ул.Полярная – Анкудиновское ш. – ул.Нартова – ул.Бекетова – ул.Ванеева – ул.Сусловой – ул.Бринского – ул.Родионова – ул.Фруктовая – ул.Усилова
|
7
|
ЗКПД-4 – Кузнечиха-2
|
пр.Кораблестроителей – пр.70 лет Октября – ул.Стрелковая – ул.Циолковского – ул.Ярошенко – пр.Героев – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская – Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина – ул.Бекетова – ул.Козицкого – ул.Ивлиева
|
8
|
пос.Черепичный – ул.Долгополова
|
ул.Шапошникова – ул.Геологов – ул.Кащенко – ул.Кемеровская – пр.Гагарина – ул.Бекетова – ул.Ванеева – пл.Свободы – пл.Минина – Нижне-Волжская наб. – Канавинский мост – ул.Советская – пл.Революции – ул.Долгополова
|
9
|
ул.Долгополова –
Верхние Печеры
|
ул.Литвинова – метромост – пл.Горького – ул.Горького – пл.Свободы –пл.Минина и Пожарского – ул.Минина – ул.Родионова – Казанское ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
|
10
|
ул.Долгополова –
Верхние Печеры
|
ул.Литвинова – метромост – ул.Горького – пл.Свободы – ул.Ванеева – ул.Сусловой – ул.Бринского – Казанское ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Касьянова – Казанское ш.
|
11
|
Красное Сормово –
а/в Щербинки
|
ул.Свободы – ул.Коминтерна – ул.Страж Революции – пр.Героев – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская – Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина
|
12
|
Мещерское озеро – а/в Щербинки
|
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – пл.Революции – ул.Долгополова – ул.Июльских дней – пл.Комсомольская – ул.Голубева – ул.Баумана – ул.Памирская – ул.Комарова – пр.Ленина – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
13
|
АО «Лазурь» –
Мещерское озеро
|
ул.Коновалова – ул.Зайцева – ул.Победная – пр.70 лет Октября – ул.Светлоярская – ул.Циолковского – ул.Культуры – ул.Коминтерна – Сормовское ш. – Московское ш. – ул.Мурашкинская – ул.Акимова – ул.Карла Маркса
|
14
|
Мещерское озеро – ул.Космическая
|
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – Московское ш. – ул.Кузбасская – ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская – ул.Краснодонцев – ул.Колхозная – ул.Коломенская – ул.Мончегорская – ул.Орбели-ул.Минеева-ул.Космическая
|
15
|
Кузнечиха-2 – ул.Дружаева
|
ул.Ивлиева – ул.Козицкого (обратно: ул.Ванеева - ул.Рокоссовского) – ул.Бекетова – пр.Гагарина – пл.Лядова – Молитовский мост – пл.Комсомольская – пр.Ленина – ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
|
16
|
ЗКПД-4 –
а/в Щербинки
|
ул.Зайцева – ул.Баренца – ул.Стрелковая – пр.Кораблестроителей – ул.Коновалова – ул.Федосеенко – ул.Культуры – ул.Чаадаева – ул.Рябцева – ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
17
|
ст.Петряевка – а/в Щербинки
|
ст.Петряевка – пр.Молодежный – пр.Ленина – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
|
18
|
Агрокомбинат Горьковский – Верхние Печеры
|
Московское ш. – ул.Лесной Городок – пер.Камчатский – ул.Ухтомского – ул.Движенцев – ул.Гороховецкая – ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина – ул.Горная – ул.Полярная – ул.Сахарова – ул.Рокоссовского – ул.Ивлиева – ул.Бринского – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
|
19
|
пос.Дачный –
м/р Молитовский
|
ул.Порт-Артурская – ул.Гвоздильная – ул.Дружбы – пр.Ленина –
ул.Новикова-Прибоя – ул.Суздальская – ул.Попова – ул.Баумана – ул.Голубева – пл.Комсомольская – Комсомольское ш. – ул.Дачная
|
20
|
Московское шоссе – а/в Щербинки
|
ул.Рябцева – ул.Давыдова – ул.Просвещенская – пр.Героев – Московское ш. – метромост – ул.Студенческая – пр.Гагарина
|
21
|
ул.Космическая – Соцгород-2 – ул.Космическая
|
ул.Космическая – ул.Мончегорская – ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Янки Купалы – Южное ш. – ул.Веденяпина – пр.Октября – ул.Комсомольская – ул.Краснодонцев – ул.Советской Армии – ул.Строкина – ул.Раевского – пр.Октября – ул.Веденяпина – Южное ш. – ул.Янки Купалы – ул.Коломенская – ул.Мончегорская – ул.Космическая
|
22
|
а/с Канавинская -пр. Ленина (ул.Адмирала Нахимова)
|
пл.Революции - ул.Июльских дней - пр.Ленина - пл.Комсомольская -ул.Молитовская - ул.Голубева - ул.Баумана - ул.Памирская -ул.Комарова - пр. Ленина (ул.Адмирала Нахимова)
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