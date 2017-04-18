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Общество

Регулярные прямые рейсы Нижний Новгород-Тюмень организует авиакомпания "Ямал" со 2 мая

21 апреля 2017 14:52  [291] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регулярные прямые рейсы Нижний Новгород-Тюмень организует авиакомпания "Ямал" со 2 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") 21 апреля 2017 года.

Уточняется, что программа полетов запланирована лишь с мая по октябрь текущего года, по два раза в неделю (вылеты по вторникам и субботам).

Первый прямой регулярный рейс из аэропорта "Стригино" в аэропорт Тюмени запланирован на 2 мая. До 13 мая включительно самолеты авиакомпании будут вылетать из Тюмени и из Нижнего Новгорода в 09:50 по местному времени.

Начиная с 16 мая по 28 октября 2017 расписание изменится. Вылетать из Тюмени борт будет в 15:30, из нижегородского аэропорта - в 16:50. Для перевозки пассажиров авиакомпания использует Bombardier CRJ200, рассчитанный на 50 мест.

СПРАВКА:
Авиакомпания Ямал (Yamal Airlines) - российский авиаперевозчик по чартерным и регулярным направлениям в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе, основанный 7 апреля 1997 года в городе Салехард. Представительства авиакомпании Ямал расположены в Тюмени, Москве, Новом Уренгое и Уфе.

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