Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде на 21-28 апреля 2017 года Культура и отдых

Нижегородский театр оперы и балета Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

22 апреля - В Нижегородской области состоится социально-культурная акция "Библионочь-2017". В акции примут участие две региональные библиотеки, Центральная городская библиотека имени В.И. Ленина Нижнего Новгорода, Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького Нижнего Новгорода, центральные взрослые и детские библиотеки и их филиалы: всего свыше 100 учреждений Нижегородской области откроют свои двери для посетителей. Библиотеки предложат различные мероприятия: акции для читателей, выставки, концерты, мастер-классы, встречи с писателями и многое другое. В рамках проведения акции библиотеки сотрудничают с учреждениями дополнительного образования, профессиональными и самодеятельными театральными, хореографическими и вокальными коллективами, издательствами, мастерами декоративно-прикладного искусства, союзами писателей и художников и другими организациями, которых активно привлекают к участию в своих программах. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.



22 апреля - Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны". Мероприятие проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе "Каждый день горжусь Россией". Принять участие в тестировании может любой желающий. Регистрация начнется в 10:00 по адресу пр. Гагарина, 46, ауд. 416. При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительная информация по телефону (831) 465-94-40. Начало в 11:00.



22 апреля – Открытие фотовыставки, посвященной свадебным обрядам народов России. В проекте представлены удмуртская, чукотская, марийская, карельская и другие свадьбы. На выставке будут представлены работы фотографов, посвященные свадебному обряду разных народов России. Экспозиция включит в себя 16 лучших работ одноименного фотоконкурса, проводившегося на портале "Национальный акцент" (медиа-проект гильдии межэтнической журналистики) в 2014 году. Всего в конкурсе участвовали около 40 работ из разных регионов России: участники прислали фотографии и описания свадеб, проходивших в национальном стиле. (ул. Варварская, 3. Белый зал библиотеки им. Ленина). Начало в 15:00.



22 апреля - Неделя моды "Fashion Fair". В рамках события состоится концертная программа с участием лучших нижегородских вокальных и танцевальных коллективов. (Концертный зал Premio, Нижневолжская наб., 1в). Начало в 16:00.



22 апреля - Региональное открытие мотосезона 2017 года в Нижнем Новгороде на площади Ленина. В 10:00 начало праздничной программы, в 11:30 приветственная речь лидеров нижегородского мотодвижения, в 11:45 построение, в 12:00 старт мотоколонны.



24 апреля - Концерт образцового коллектива "Оркестр духовых инструментов". Оркестр духовых инструментов - лауреат городских и областных конкурсов, участник международного культурного обмена с городом-побратимом Эссеном (Германия). В концерте примут участие воспитанники вокального отделения детской музыкальной школы №3. Для поклонников юных талантов прозвучат вальсы композиторов XIX и XX веков. (Детская музыкальная школа №12 им. Чайковского, пр. Гагарина, д. 112). Начало в 18:00.



28 апреля – Продолжение цикла публичных лекций "Искусство и революции". Ближайшая лекция, будет посвящена Великой французской революции. Лектор - историк, доцент кафедры истории и теории культуры отделения социокультурных исследований РГГУ Ирина Захарченко. (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 3, лекторий). Начало в 19:00.

28 апреля – Показ оперы Дж. Россини "Севильский цирюльник" с новыми исполнителями главных партий. В Нижегородском театре оперы и балета "Севильский цирюльник" идёт с первого сезона. Сейчас на сцене шестая постановка спектакля, которая стала первой оперной премьерой нового тысячелетия. Осуществил её в 2001 году заслуженный артист России Отар Дадишкилиани. По словам критиков, "…спектакль поставлен в лучших традициях отечественного музыкально-театрального искусства. Режиссёр очень бережно отнёсся и к тексту оперы, и к особенностям россиниевской драматургии". Впервые в роли предприимчивого и неотразимого цирюльника Фигаро - солист театра лауреат Всероссийского конкурса Лауреат премии "Нижегородская жемчужина" Алексей Кошелев. Партию влюбленного красавца Графа Альмавивы впервые исполнит Михаил Меньшиков. Дирижирует спектаклем Сергей Вантеев. (Ул. Белинского, 59/2). Начало в 18:00.