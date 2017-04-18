Нижегородское правительство выставило на торги почти 10 га земли в г.о.г. Бор под комплексное освоение Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области выставило на торги почти 10 га земли в г.о.г. Бор под комплексное освоение. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений региона.

Согласно информации, 25 мая 2017 года пройдет аукцион на право аренды двух земельных участков. Один из них, площадью 5,7 га, расположен на ул. Красногорка. Начальная стоимость первого арендного платежа составляет 15,095 млн рублей. Площадь второго участка, расположенного на ул. Луначарского, – 4,1 га. Первый арендный платеж установлен в размере не ниже 7,02 млн рублей. Оба участка предназначены под комплексное освоение территории, в том числе под жилищное строительство.

Напомним, в микрорайоне Красногорка ведется строительство школы на 1 тысячу мест. По условиям контракта, объект необходимо сдать в эксплуатацию к сентябрю 2017 года.

Напомним также, еще в марте 2015 года сообщалось, что ООО "СУОР-НН" намерено вложить порядка 6 млрд рублей в строительство многоквартирных жилых домов в г.о. Бор Нижегородской области. Тогда заявку компании на предоставление земли под строительство одобрил инвестсовет региона, однако с оговоркой, что инвестору, согласно законодательству, придется пройти через процедуру торгов. Один из участков, на котором компания планировала осуществлять строительство, располагался на ул. Красногорка (площадь 7,9 га), второй – на ул. Луначарского (площадь 4,15 га).