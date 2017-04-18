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Синоптики прогнозируют до +20° в Нижегородской области 28-30 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр 24 апреля.
Ожидается, что в эти дни будет преобладать переменная облачность, местами прогнозируются кратковременные дожди. Ожидается юго-западный ветер, который позволит температуре воздуха прогреться до +15°…+17°, а на солнце – до +18°…+20°. Минимальная температура воздуха ночью прогнозируется от +4° до +8°.
25-26 апреля дневная температура ожидается на уровне +11°…+13°, ночная – от +1° до +4°. "На погодные условия в основном будут влиять неустойчивые воздушные массы, поступающие с юга Балтийского моря", - поясняет гидрометцентр.
27 апреля прогнозируется +14°…+16° при западном ветре, значительной облачности и кратковременными дождями.
Сегодня, 24 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами - небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем при северо-западном прогнозируется от +8° до +10°.
Напомним, что особый противопожарный режим объявлен в Нижегородской области с 28 апреля 2017 года.
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