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Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля. Об этом сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 года.
Он отметил, что 22 апреля субботник не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. "Субботник намечен на 29 апреля. Всех приглашаю", - сказал глава администрации.
Ранее планировалось провести общегородской субботник 22 апреля. На этот день синоптики прогнозировали в Нижнем Новгороде кратковременные дожди и дневную температуру +7°…+9°.
Напомним также, что 27 марта в областном центре стартовал месячник по благоустройству.
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