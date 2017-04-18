Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля. Об этом сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 года.

Он отметил, что 22 апреля субботник не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. "Субботник намечен на 29 апреля. Всех приглашаю", - сказал глава администрации.

Ранее планировалось провести общегородской субботник 22 апреля. На этот день синоптики прогнозировали в Нижнем Новгороде кратковременные дожди и дневную температуру +7°…+9°.

Напомним также, что 27 марта в областном центре стартовал месячник по благоустройству.