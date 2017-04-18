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Общество

Нижегородские синоптики прогнозируют кратковременные дожди и местами мокрый снег 22-24 апреля

21 апреля 2017 12:29  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские синоптики прогнозируют кратковременные дожди и местами мокрый снег 22-24 апреля 2017 года. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем при северо-западном ветре составит около +5°.

"В выходные дни, 22-23 апреля, и в начале следующей рабочей недели погодные условия будут определять теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Украины. Погода станет более неустойчивой. В субботу, 22 апреля, местами, 23-24 апреля в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, ночью не исключен мокрый снег", - отмечается в сообщении.

Преобладающий температурный фон в ночные часы будет 0…+3°, максимальная температура воздуха днем составит +7…+9°, 24 апреля потеплеет до +9…+12°.

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