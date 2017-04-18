Публичные слушания по ликвидации администрации г.Кстово Нижегородской области назначены на 6 мая 2017 года Политика

Здание администрации Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Публичные слушания по ликвидации администрации г.Кстово Нижегородской области назначены на 6 мая 2017 года. О дате проведения слушаний по внесению изменений в Устав города НИА "Нижний Новгород" сообщили в кстовской Гордуме.

Согласно извещению за подписью главы г.Кстово Михаила Гоголева, слушания пройдут 6 мая в 09:00 в актовом зале администрации Кстовского района (д.4 на пл. Ленина).

"Граждане РФ, проживающие на территории г.Кстово, могут оставить заявку на участие в приемной Гордумы (каб.206, д.4, пл. Ленина). Письменные предложения и замечания принимаются до 3 мая", - говорится в документе.

Напомним, что в апреле 2017 года Дума г.Кстово поддержала ликвидацию местной администрации. В случае одобрения решения на публичных слушаниях и вступлении его в законную силу, после местных выборов в сентябре 2017 года администрация г.Кстово будет упразднена, а ее полномочия перейдут к администрации Кстовского района.

Напомним также, что кстовская горадминистрация судится с региональным Заксобранием из-за отрицательных трансфертов.