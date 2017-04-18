"Стройинвест-52" получил право заключить договор на РЗТ в границах ул. Сеченова и Большой Печерской в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Стройинвест-52" получил право заключить договор на развитии застроенных территорий (РЗТ) в границах улиц Сеченова и Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

На 21 апреля были назначены четыре аукциона на право заключения договоров о развитии застроенных территорий: в границах улиц Белинской, Невзоровых и Тверской; в границах площади Сенной, улиц Большой Печерской, Сеченова, Тургенева; ул. Короленко, Славянской; а также ул. Сеченова, Большой Печерской.

В итоге первые три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В торгах на РЗТ в границах ул. Сеченова и Большой Печерской приняло участие только ООО "Стройинвест-52". Организация и получила право заключить договор по начальной цене – 80,5 млн рублей.

Ранее аукционы на право РЗТ, назначенные на 14 апреля, были признаны не состоявшимися.

Напомним, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне правительства Нижегородской области.

СПРАВКА:

ООО "Стройинвест-52" было зарегистрировано в октябре 2009 года. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителями организации являются Элада Нагорная, Олег Головко, Павел и Максим Акатовы. Директором является Сергей Полянский.